'Kendini yaka paça içeri attırmak istiyor'

T24- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Osman Baydemir, kendisini yaka paça içeri attırmak istiyor. Çünkü bundan besleniyorlar" dedi. Referanduma da değinen Bakan Akdağ, "Bize 'bidon kafalılar, göbek kaşıyanlar' diyenlere 12 Eylül'de bir kere daha dersini vereceğiz" dedi.



Bakan Akdağ, Erzurum'un Narman ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vatandaşlardan birinin "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in yaptığı açıklamalara, hükümetin bir tepkisi olmayacak mı" sorusunu yanıtlayan Akdağ, Baydemir'in,ülkede halkı tahrik etmeye çalıştığını söyledi.

Baydemir'in açıklamalarını yanlış bulduğunu ifade eden Akdağ, "Hükümet, Osman Baydemir'e bir muamelede bulunamaz ki. Bunlar savcılarla ilgili şeyler. Savcı bir soruşturma açmış. Baydemir, kendisini yaka paça içeri attırmaya çalışıyor. Çünkü bundan besleniyorlar. Bu çok önemlidir. Ne zaman bu şekilde konuştular, yanlış bir laf ettiler, alınıp tutuklandılar ve sonra gidip oradaki vatandaşa 'ağzımızı açtık, bizi içeri attılar' deyip istismar ettiler" dedi.

TBMM'de anayasa değişikliği görüşmelerinde BDP'nin tutumuna dikkati çeken Akdağ, "Partilerin kapatılmasıyla ilgili meclise gelen maddeye, neden BDP 'hayır' dedi? Onlar kapatılmaktan besleniyor. Kapatıldıkça mağdura oynuyorlar" diye konuştu.

"Bidon kafalılar, göbek kaşıyanlar..."

Daha sonra halka hitap eden Akdağ, 12 Eylülde halkın oyuna sunulacak anayasa değişiklikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa değişikliklerinin, ülkede fişlemelerin önüne geçeceğini, yüksek yargıda tam bağımsız ve tarafsızlığı hakim kılacağını ve TSK'dan atılan genç subaylara, yargıda haklarını arama imkanı vereceğini anlatan Akdağ, bu nedenle Türkiye'nin geleceği için referandumda herkesin "evet" demesi gerektiğini ifade etti.

Muhalefet partilerinin, anayasa değişikliklerine karşı sadece iktidarı yıpratmak için çaba gösterdiğini söyleyen Akdağ, "Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi zayıflatabilmek için MHP, CHP, BDP ve İP yan yana duruyorlar. Bunları gücü, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin sizlere yaptığı hizmetleri gölgelemeye yeter mi? AK Parti'nin bu hizmetlerini gölgelemeye çalışanlara mı inanacağız, yoksa bu hizmetleri getirmeye çalışanlara mı? Elbette ki, bu hizmetleri getirenlere inanacağız. Bizim siyaset anlayışımızda, insan her şeyin önünde gelir. İnsan, yaratılmışların en kıymetlisidir. Memurun bir düğmesini koparırsan 6 aydan başlar. Şimdi bu Anayasa değişikliğiyle vatandaşın bir düğmesini koparan için 6 aydan başlayacak. Bunun için Anayasa referandumunda sandıklara koşacağız. Bize 'Bidon kafalılar, göbeğini kaşıyanlar' diyenlere, 12 Eylülde bir kere daha dersini vereceğiz" dedi.