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Yaşam

Kendini takip eden adamı çantayla döven kadın: Taciz yok, şikayetçi değilim

"Yol ortasında tacize uğruyoruz" diyen kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı

06 Mart 2017 18:44

Niğde'de yol ortasında kendini takip ettiğini ileri sürdüğü 60 yaşlarındaki adamı, çantasıyla vurup uzaklaştıran 35 yaşındaki H.A. adlı kadın, "Taciz olayı kesinlikle olmadı. Takip edildiğimi düşündüm ama tanıdık biri çıktı. Şikayetçi değilim" dedi.

Kent merkezindeki Terminal Caddesi'nde kaldırımda yürürken kendini takip ettiğini ileri sürdüğü adamı, "Yol ortasında tacize uğruyoruz" diye bağırarak, çantasıyla kovalayan kadının görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

"Kendimi korumak için direkt saldırıda bulundum; tanıdık çıktı"

Taciz iddiasının doğru olmadığını belirterek olay günü okuldan çocuğunu almaya gittiğini söyleyen kadın başından geçenleri şöyle anlattı:

"Okuldan dönerken arkamdan birinin geldiğini fark ettim. Daha önce de takip edildiğim için tekrar okula girip  çıktım. Hiç yüzüne bakmadım, aynı siyah ceketli siyah kasketli biri arkamdaydı. Kendimi korumak için direkt saldırıda bulundum. Taciz kesinlikle olmadı. O an da yüzüne bakmadığım için fark etmedim. Maalesef tanıdığım birisi çıktı. Herhangi bir şikayetim yok. Böyle bir olay tekrar tecelli ederse yine aynı şekilde davranabilirim, kendimi korumak için."

Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler şöyle:

 

 

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