-Kendini savunma hakkı var WASHINGTON (A.A) - 19.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik hava harekatıyla ilgili olarak, ''ABD'nin, Türkiye'nin terörist saldırılara karşı kendini savunma hakkını tanıdığını'' söyledi. Nuland, günlük basın toplantısında, Türk ordusunun terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatına dair soruyu yanıtladı. ''ABD'nin, Türkiye'nin terörist saldırılara karşı kendini savunma hakkını tanıdığını'' ifade eden Nuland, ''sadece geçen ay PKK'nın üç düzine Türk güvenlik personelini öldürdüğünü'' hatırlattı. Nuland, ''Türkiye, Irak ve ABD'nin ortak düşmanı olan PKK ile mücadelede Türkiye ile Irak arasında devam eden yakın işbirliği de desteklediklerini'' kaydetti. -''TÜRKİYE İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ''- Nuland, bir soru üzerine, Suriye konusunda diplomatik çabalarının aşamalarıyla ilgili Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını ve Türkiye'nin ABD'nin Suriye'ye yönelik bu son açıklamalarının zamanlamasından da gayet iyi düzeyde haberdar olduğunu söyledi. Başka bir soru üzerine, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Essad'ı, Libya lideri Muammer Kaddafi ile karşılaştırarak ve Türkiye'nin hayal kırıklığını ifade ederek çok sert bir açıklama yaptığını'' hatırlatan Nuland, Türkiye'nin, doğru şeyi yapması ve şiddete son vermesi için komşusunu ikna etmeye çok çalıştığını kaydetti. Nuland, ''ABD'nin Türkiye'den, Essad'ın gitmesi gerektiği yönünde Türkiye'nin de bir açıklama yapmasını isteyip istemediğine'' yönelik soru üzerine, Türkiye'nin kendi ulusal kararını kendisinin vereceğini söyledi. Nuland, ''Ama kimsenin, Türkiye'nin Suriye'deki durumdan mutlu olmadığına yönelik şüphesi olabileceğini sanmıyorum'' dedi. Öte yandan Nuland, Suriye konusunda askeri operasyonun ''masada'' olup olmadığına yönelik soru üzerine, hiçbir şeyin masadan çekilmediğini ama askeri bir eylemin, Suriye halkı açısından olsun, Arap dünyası, Avrupa ve Amerika açısından olsun, tercih edilen bir durum olmadığını söyledi. Nuland, Obama yönetiminin bugün açıkladığı yaptırımların benzerlerini diğer ülkelerden de beklediklerini ifade etti.