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Kendini kalorifer borusuna astı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde market işleten 62 yaşındaki Ali Atalay, kalorifer borusuna bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi

24 Eylül 2017 16:04

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde market işleten 62 yaşındaki Ali Atalay, kalorifer borusuna bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay saat 11.00 sıralarında, Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Market işleten Ali Atalay evinde kendini kalorifer borusuna astı. Yakınlarının durumu fark etmesi sonucu Ali Atalay hemen ipten indirildi. Yakınları 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ali Atalay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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