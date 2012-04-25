Kendisini ısıran pitbul köpeği suda boğarak öldürdü

Kartal'da serinlemek için denize giren 14 yaşındaki çocuk, kendisini ısıran akrabasının pitbull cinsi köpeğini suda boğarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yunus Yeltek (14), akrabası Okan A. ve onun pitbull cinsi köpeğiyle Cevizli Eski Tekel İskelesi'ne gitti. Yeltek, bir süre sonra serinlemek amacıyla denize girerken, sahilde bekleyen Okan A. da köpeğini suya soktu.

Köpek, denizde yüzen Yeltek'e saldırarak, yüzünden ve kulağından ısırdı. Köpekle boğuşmaya başlayan Yeltek, kafasını suya bastırarak köpeği boğdu.

Olayı gören sahildeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yeltek, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Okan A, ifadesine başvurulmak üzere Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.