Kendini 'halife' ilan eden IŞİD liderinin kolunda 6 bin dolarlık saat

Bir camide vaaz verdiği görüntüleri önceki gün internete düşen Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin kolundaki saat tartışma yarattı.

İngiliz Telegraph gazetesi, geçtiğimiz günlerde kendisini halife ilan ederek "İbrahim" adını alan Bağdadi’nin pahalı görünüşlü bir saat taktığına dikkat çekti. Haberde, saatin markasının Rolex, Sekonda ya da Omega Seamaster olabileceği ifade edildi. 6 bin dolarlık Omega Seamaster kol saatleri 1995’den itibaren çekilen James Bond filmleriyle özdeşleşmişti.