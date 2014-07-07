T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kendini 'halife' ilan eden IŞİD liderinin kolunda 6 bin dolarlık saat

Saatin markasının Rolex, Sekonda ya da Omega Seamaster olabileceği ifade edildi

07 Temmuz 2014 12:12

Bir camide vaaz verdiği görüntüleri önceki gün internete düşen Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin kolundaki saat tartışma yarattı.

İngiliz Telegraph gazetesi, geçtiğimiz günlerde kendisini halife ilan ederek "İbrahim" adını alan Bağdadi’nin pahalı görünüşlü bir saat taktığına dikkat çekti. Haberde, saatin markasının Rolex, Sekonda ya da Omega Seamaster olabileceği ifade edildi. 6 bin dolarlık Omega Seamaster kol saatleri 1995’den itibaren çekilen James Bond filmleriyle özdeşleşmişti.

ETİKETLER

saathalifeışidırakcamijames bondrolex6 bin dolarlık saattelegraph

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24