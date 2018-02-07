Kendini Başbakanlık çalışanı olarak tanıttı, "İş bulurum" diyerek insanları dolandırdı!

Ankara’da polisin şüpheli bulup kimlik sorduğu Ekrem K.’nın 15 ayrı suçtan arandığı ve kişileri kendini Başbakanlık çalışanı olarak tanıtarak dolandırdığı ortaya çıktı. Tutuklanan Ekrem K.’nın iş bulma vaadiyle H.M.’den 147 bin lira, üç kişiden de toplam 8 bin 400 lira aldığı belirlendi.

Ankara Cebeci’de 28 Ocak’ta polis durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurarak, kimlik sordu. Şüpheli, Murat K. adına düzenlenmiş kimlik gösterdi. Ancak üzerinde yapılan aramada Ekrem K. adına düzenlenmiş başka bir kimlik bulundu. Polise kendini Murat K. olarak tanıtan şüphelinin üzerinde yapılan aramada gerçek kimliğine de ulaşılınca foyası ortaya çıktı. Yapılan UYAP sorgulamasında 15 ayrı suçtan yakalama kararı olduğu tespit edilen şüphelinin üzerinde, bin 500 Euro, 2 bin 400 dolar, 9 bin 200 lira, 3 ayrı cep telefonu ve H.S. (çocuk) adına düzenlenmiş bankamatik kartı ele geçirildi.

İş bulma vadiyle...

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre şüpheli, paraları işe yerleştirme vaadiyle elde ettiğini itiraf etti. Ekrem K. gözaltına alınırken, polis, mağdurların da ifadesini aldı. Şüphelinin H.S. (çocuk) adına düzenlenmiş bankamatik kartını dolandırıcılıkta elde ettiği paraları yatırmak için kullandığı belirlendi. Müştekiler, “Şüpheliyi Murat K. olarak tanıyorduk. Başbakanlık’ta çalıştığını, siyasiler ve bürokratlarla arasının iyi olduğunu söylüyordu. Kamuda her işi yaptırabilecek gücü olduğunu söylüyordu. Bize iş ayarlayacağını belirtmesi üzerine ona para verdik” dedi.

Şüphelinin iş bulma vaadiyle H.M.’den kendi adına ve tanıdıkları adına 147 bin lira, İ.G.’den 2 bin 500 lira, N.S.’den 2 bin 900 lira, N.İ.S.’den 3 bin lira topladığı kaydedildi. Bu rakamların ilk tespitler olduğu, gerçek vurgunun araştırıldığı belirtildi.

"Ödeyeceğim, tutuklamayın"

Poliste suçunu kabul eden şüpheli Ekrem K., Adliye’deki savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan şüpheli, “Suçlamaları kabul ediyorum. İş vaadiyle birçok kişiden para topladım. Pişmanım, en kısa zamanda paraları geri ödeyeceğim. Tutuklamayın” dedi. Hâkim Söylemez, Ekrem K.’nın “dolandırıcılık” suçundan tutuklanmasına karar verdi.