Kendini bahçedeki tenteye astı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bülent K. (35), kendisini evinin bahçesindeki tenteye asarak yaşamına son verdi.

Olay, ssaat 05.30 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi 14\'üncü Sokak\'ta meydana geldi. Müstakil bir evde yalnız yaşayan Bülent K., bahçedeki tenteye çamaşır ipiyle kendini astı. Bir süre sonra Bülent K.\'yi asılı gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bülent K.\'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Bülent K.\'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.



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