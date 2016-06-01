Kendimize ne kadar vakit ayırabiliyoruz?

OECD'nin 'Better life index' (Daha iyi yaşam endeksi) raporu iş yeri dışında geçirilen zaman ortalamasında Türkiye sonuncu sırada. Günlük ortalama 12.2 saati kendimize ayırabiliyoruz. Listenin başında ise Fransızlar var. Fransa'da vatandaşlar ortalama günde 16.4 saati iş yeri dışında geçiriyor.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, günlük azami çalışma süresinin 10 saatten 12 saate çıkarılması yönündeki yeni istihdam yasasının protesto edildiği Fransa'da vatandaşlar günde ortalama 16.4 saati kendilerine ayırabiliyor.

İş dışında geçirilen zaman açısında Fransa'yı İspanya takip ediyor. İspanyolların kendilerine ayırabileceği günde ortalama 15.9 saati bulunuyor.

OECD'in 38 ülkeyi kapsayan raporıunda mesai dışı zaman ortalamalarında Avrupa ülkeleri zirvede. Hollandave Danimarka'da 15.9, Belçika'da insanlar 15.8 saati iş yeri dışında geçiriyor. 38 ülke arasında Türkiye sonunca. Türkiye'de iş yeri dışında geçirilen zaman ortalaması günde 12.2 saat. ABD ise günde ortalama 14.5 saat ile listenin 27. sırasında.