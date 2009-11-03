Malezya'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Beş yıl bu ülkede kaldım. Kendimi Malezyalı gibi hissediyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki ikinci gününde ikili resmi temaslarına başladı.

Davutoğlu, bu çerçevede Malezya Dışişleri Bakanı Datuk Anifah Hj. Aman ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Malezya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malezya ziyaretinin kendisi için ayrı bir özelliği olduğunu da ifade eden Davutoğlu, bu ülkede beş yıl kaldığını, bu nedenle kendini Malezyalı gibi hissettiğini söyledi.

Türkiye ile Malezya'nın birbirine sınırı olmasa da tarihi ve kültürel bağları olduğunu belirten Davutoğlu, Malezya'nın Türkiye'nin en iyi dostlarından biri olduğunu kaydetti. Ekonomik, politik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Davutoğlu, ticaret alanında da ilerleme sağlanabilmesi için iki ülkede de potansiyel olduğunu belirtti.

Malezya Dışişleri Bakanı Aman da çok verimli görüşmelerde bulunduklarını belirterek, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

KKTC için destek ricası

Edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, Aman ile görüşmesinde Davutoğlu, Kıbrıs sürecinde Malezya'dan daha aktif davranmasının ve izolasyonların kaldırılması için yardımcı olmasının beklendiğini iletti. Ayrıca, KKTC'nin Malezya'da bir büro açmasına ilişkin görüş bildirildi.