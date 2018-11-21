"Kendimi kaybedip terbiyesizlik yaptım, Survivor iptal oldu"

MasterChef Türkiye yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, "Acun Ilıcalı'nın bana kızmasını istemem ama Survivor’a gidecektim herhalde bu hareketlerden dolayı iptal oldu" açıklamasını yaptı.

MasterChef Türkiye yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, olayın ardından 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. Özdemir, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirtip, "Artık insanlar benimle çalışmak istemiyor, iş bulmakta zorlanıyorum" dedi.

AVM'de olay da çıkaran Özdemir şöyle konuştu:

"Görüntüleri izledikten sonra dün akşam Yahya Efendi Türbesi’ne gittim. Sabah da oradaydım. Kaza namazlarımı kıldım, tövbemi ettim. Ben normalde böyle bir insan değildim. 5 vakit namaz kılan insandım.

"Sorunlu biri olsam..."

Ben sorunlu biri olsam zaten beni işe almazlardı. Çok büyük otellerde çalıştım, elçiliklerde çalıştım. Buralara girmek kolay değil.

"Acun abiden özür diliyorum"

Bir yarışmaya çıktık, keşke çıkmasaydık. Ben Acun abiden de özür diliyorum kendisi gariban babasıdır. Hani bana kızmasını istemem ama Survivor’a gidecektim herhalde bu hareketlerden dolayı iptal oldu.

Ben 'Survivor’a gidecek' haberleri çıkınca inandım gideceğime, sonra kendimi kaybettim.

"Terbiyesizlik yaptım"

Bana Survivor teklifi gelmedi ama ‘bekle sana bir güzellik yapılacak’ denildi. Ben de biraz kendimi kaybedip terbiyesizlik yaptım.

Bu görüntüler benim hayatımı kaydırdı. Bir yarışmaya katıldım hayatım kaydı. Artık insanlar benimle çalışmak istemezler, agresif insan diye. Ben neşeli bir adamdım ne hala geldim.

Ilıcalı ise konu hakkında, “Murat'ı Survivor'a hiç götürme kararımız olmadı ki vazgeçeyim... Sosyal medyada yazılıyor böyle şeyler, sonra büyük sitelere haber oluyor. Ben öyle reyting istemiyorum” açıklamasını yapmıştı.