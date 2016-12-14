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Spor

"Kendimi Galatasaraylılara affettirmişimdir herhalde"

Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği karşılaşmanın golünü atan Yekta Kurtuluş, futbolu Antalya'da bırakmak istediğini söyledi

14 Aralık 2016 11:45

Antalyasporlu futbolcu Yekta Kurtuluş, Galatasaray forması giyerken, Fenerbahçe'ye karşı kaçırdığı penaltı golünü affettirdiğini dile getirdi.

Fenerbahçe’yi yıkan golü atan Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Radyospor’da açıklamalarda bulundu.

Yekta şunları söyledi: "23-24 metreymiş. Bunlar anlık olan şeyler. Wesley Sneijder'den alıntı oldu gibi geldi bana. Onu da canlı canlı izlemiştik zaten. Wesley'e de buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Golün aynı olduğunu konuştuk, çok da fazla detaya girmemek lazım.

 

 

"Cüneyt Çakır çok başarılı maç yönetti"

 

Bana kalırsa; Sow’un pozisyonu zaten fauldü. Ama belki Alper'in pozisyonunda penaltı çalınabilirdi. Hata diyebileceğimiz tek pozisyon o bence. Bizde de M'Billa'nın Hasan Ali ile bir pozisyonu vardı. Forma esneme pozisyonu. Ama Cüneyt Çakır çok başarılı bir hakem, dün de çok başarılı bir maç yönetti. Dediğin gibi hakemin etki ettiği bir maç olduğunu söylemek haksızlık olur.

 

"Ayrılmam gerekiyordu"

 

Antalya, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Hem şehir kalitesi hem insan kalitesi olarak, hem de doğasıyla. Burada olmaktan çok mutluyum. Takım olarak da huzurumuz yerinde. O yüzden uzun yıllar burada oynayıp, olabiliyorsa da futbolu burada bırakmak isterim.

Galatasaray'dan o dönem ayrılmam gerekiyordu. Öyle düşündüm. Kalsam da, ben bugüne kadar hiç kadro dışı kalmamış bir futbolcuyum. Öyle bir şey de istemem. Verdiğim karardan da mutluyum. Kötü oynadığımız maçlar da oldu ama kötü mücadele ettiğim maç hatırlamıyorum. Galatasaray'da kötü oynadım, kötü bir penaltı da kaçırdım. Ama bu sefer onlara kendimi affettirmişimdir herhalde. Tabii o formayla olsaydı anlamı daha büyük olurdu."

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Yekta KurtuluşFenerbahçeAntalyaspor

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