'Kendime iyi bakıyorum'

Fenerbahçeli futbolcu Claudio Maldonado, geçen yıl üst üste yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle gerçek kimliğini gösteremediğini, şimdi kendisine iyi baktığını, bunun da meyvelerini toplamaya başladığını söyledi.



Maldonado, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geldiğinde bir sürü olumsuz şeyin üst üste geldiğini ve hazır olmadığını belirterek, ''Sakatlandım, oynadığım zamanlarda da gerçek Maldonado'yu ortaya koyamadım. Tatil zamanı tedavimi sürdürdüm ve sakatlığı atlattım. Sezon başından beri kendime çok iyi bakıyorum kendimi iyi hissediyorum. Bunun da meyvelerini şimdi topluyorum'' diye konuştu.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarını da değerlendiren Maldonado, ''Sıkıntılı ve zor bir grup doğrusu. Karşılaşacağımız ekipler Avrupa'da isimleri olan güçlü takımlar. Biz de belli bir ismi olan güçlü bir ekibiz. Geçen senenin üstüne koymalıyız, bunu yapacak gücümüz de var'' ifadelerini kullandı.

