Kendime güvenim geldi

Bundesliga’da bu sezonun en golcü futbolcusu ilk sezonunu, Bosna’nın Dünya Kupası’na katılma şansını, lise yıllarını ve St.Louis’deki kolej futbolu yıllarını değerlendirdi.





Kulübün geçmişi düşünüldüğünde dikkat çekici bir yerde olan Hoffenheim, 1990 yılında bir yazılım şirketi sahibi olan Dietmar Hopp tarafından satın alındığında amatör bir kulüptü. Ancak takımda aynı zamanda genç oyuncu olan Hopp, büyük yatırımlarla takımının Bundesliga’ya çıkmasını dağladı.



Hoffenheim’ın bu başarısının arkasında gençler var. Ligdeki en genç yaş ortalamasına sahip kulüp. Bu genç oyunculardan birisi de Boşnak Vedad Ibisevic ve şu anda attığı yedi golle Bundesliga’da gol krallığında birinci sırada.



Bosna Hersek’in Vlasenica şehrinde doğan 24 yaşındaki Ibisevic 16 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika’nın Missouri eyaletinin St.Louis şehrine taşındı. St. Louis’de Busch gençlik kulübünde oynayan Ibisevic’in yeteneğini ilk farkedense Mike Turner olmuş. Lise yıllarından sonra St.Louis Üniversitesi’ne giden Boşnak golcü, burada 18 gol attı. Daha sonra Bosna 21 yaş altı milli takımına da seçilen oyuncu, Fransız Paris St. Germain ile sözleşme imzaladı.



2006 yılında Almanya ikinci liginde Alemannia Aachen’a transfer olan oyuncu, burada 1 sezon oynadıktan sonra 2007 yazında Hoffenheim’a transfer oldu.



Antremandan sonra özel olarak çalışmasının ardından Ibisevic, Goal.com’a özel açıklamalarda bulundu.





Daha önce Fransa ve Almanya’da çeşitli kulüplerde oynadınız. Niçin Hoffenheim’ı seçtiniz? Aachen yönetimi sizin gidişinize üzülmüş görünüyordu.



Ibisevic: Aslında Hoffenheim bana reddedilmesi zor bir teklifle geldi. Burada olmaktan çok mutluyum. Çalışanlar çok iyi, taraftarlar da göz kamaştırıcı.



Geçen sezon ikinci ligde yalnızca beş gol attın ancak bu sezon Bundesliga’da gol krallığı yarışında şu anda lidersin. Aradaki fark nadir?



Ibisevic: Evet, geçen sezon kendime güvenim yoktu. Bazı kolay pozisyonları kaçırdıktan sonra kendime güvenimi kaybettim. Sezon bittikten sonra tatilde herşeye yeniden konsantre olmaya, tekrar iyi olacağıma söz verdim.



Bu sezon güvenim geri geldi ve herşey güzel gidiyor. Fizik olarak iyi durumdayım ve takım da çok iyi oynuyor. Bana yardımcı olan beslenme uzmanları ve fizyoterapistler var. Şu ana kadar hiç sakatlanmadım.



Bundesliga’da yılın maçı sayılan ve Werder Bremen’e 5-4 kaybettiğiniz maçta da gol attın.



Ibisevic: Futbol hayatım boyunca oynadığım en çılgın maçtı. Bremen golleri sıraladı ve daha 30. dakikada 4-1 öne geçti. Yaptığımız her hatada gol yedik. Kendi oyunumuzu oynamaya başladık ve skoru 4-4’e getirdik. Onlar 10 kişi kaldığında kazanacağımızı düşündük, iyi de oynadık ancak yetmedi. Takım olarak çok hata yaptık, 10 kişi kalan rakibe yenilmek daha da kötü. Kötü bir yenilgiydi ancak her takımla başabaş oynayabileceğimizi de gösterdik.



Türkiye ve İspanya’nın olduğu grupta Bosna Hersek’in şansını nasıl değerlendiriyorsun?



Ibisevic: Zor bir grup. Türkiye ve İspanya iyi takımlar. Henüz konuşmak için erken ve herşey olabilir. Defansımız hala gelişiyor. Takımda neredeyse herkes Avrupa’nın ileri liglerinde oynuyor. İspanya’ya 1-0 kaybettik ancak hala şansımız var. Estonya’yı 7-0 yendik.



Toplam beş ülke ve dört farklı ligde oynadın. Bu sorun yarattı mı?



Ibisevic: Bu kendimle en çok gurur duyduğum şey. Farklı dilleri konuşabiliyorum. Yaşadığın ülkenin dilini konuşabildiğin zaman bu her türlü sorunu ortadan kaldırabiliyor.



Goal.com