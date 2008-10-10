Kendimden küçük biriyle olmam

Rus asıllı manken Emel Eva Maya’nın Türkiye macerası, akraba ziyaretiyle başladı, podyumdan beyazperdeye uzandı. "İçindeki insan sevgisiyle" meşhur Muro’nun aralık ayında gösterime girecek filminde de rol alan manken, Tempo dergisine verdiği röportajda "Kendimden küçük biriyle aşk yaşamam" diyerek hepsinin hayallerini suya düşürdü!



Babasının mesleği gereği Macaristan’da doğdu. Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, güzel mi güzel bir kızdı... 16 yaşında keşfedildi, mankenlik yapmaya başladı. Jeoloji uzmanı babasının isteği üzerine Moskova Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okudu. Şimdi 29 yaşında.



Bundan dokuz yıl önce, akrabalarını ziyaret için Türkiye’ye geldi. Burada da fark edilmesi uzun sürmedi. Hayallerini oyunculuk süslüyordu. Mankenlik bunun için iyi bir basamak olabilirdi. Nitekim oldu da... Kısa sürede hem tanınmış bir manken oldu Türkiye’de, hem de ilk dizi teklifini aldı. "Eyvah Babaanne!" adlı diziyle podyumdan beyazcama transfer oldu. Eva Maya, Fransa’dan gelen bir yabancıyı canlandıracaktı.



Din değiştirmedim



Soluğu Haldun Dormen’in yanında aldı. Eğitimli olmalıydı. Türkçe öğreniyor, aynı zamanda Türkiye’ye alışmaya çalışıyordu. Burayı sevdi, ’yabancı’ olmak istemedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için başvurdu, kabul edildi. Adı da Emel Eva Maya oldu. Bu adı ona arkadaşları uygun gördü.



Türkçe’sinin yeterli olmadığı zamanlarda, sıkça yanlış anlaşıldığını söylüyor... Nitekim o dönemde "Eva Maya, Müslüman oldu" manşetleri de atılıyor. Eva Maya, bu iddiaları bir kez daha yanıtlıyor: "Sadece Türk vatandaşı oldum. Dinimi değiştirmedim. Herkes gibi Allah’a inancım var. Zaten inancı olmayan kişilerden korkarım."



Eskiden her türlü defileye çıkan Eva Maya, artık seçici olduğunu söylüyor. Tasarımcısına, model kadrosuna, konsepte dikkat ediyor. Bu, ona kendini huzurlu hissettiriyor. Mankenliği seviyor.



Şimdilerde yeni bir heyecan içinde. "Lanet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine" filminde yer alan oyuncu, "Kurtlar Vadisi" dizisi için Pana Film ile iletişim kurmuş önce: "Kurtlar Vadisi dizisine katılmak bana nasip olmadı. Bu filmde de yabancı bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Ben de zaten akıllarındaydım ve aradılar. Senaryo üzerinde konuştuk, anlaştık ve çekimlere başladık. Buradaki karakterin adı Natali. Bir kızı var. Onunla yıllardır Türkiye’de yaşıyor. Türkçesi kötü, barda garsonluk yapan komik biri."



Cem ya da Okan'la çalışmak isterim



Peki ya aşk? Bu kaş göz ve bu fizikle epey can yaktığına şüphe yok. Eva Maya, son zamanlarda genç erkeklerin ilgisini çektiğini anlatıyor: "Neredeyse ergenlik çağındalar. Yanıma gelip benden hoşlandıklarını, benimle yemeğe çıkmak istediklerini söylüyorlar. Yaşlarını soruyorum, en az beş yaş büyük söylüyorlar. Komik değil mi?"



Neden peki, bunu hiç düşündü mü acaba? Düşünmüş olacak ki hemen cevabını veriyor: "Herhalde Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ilişkisinden etkilenmeye başladılar. Ama ben bu konuda netim. Asla, asla olmaz."



"Aşk, dünyanın en güzel şeyi" diyen güzel oyuncunun kalbi bugünlerde boş. Kendini işine vermiş. Hayalinde yine bir komedide yer almak var. Bir de Cem Yılmaz ve Okan Bayülgen ile çalışmak...



İddiaların aksine



Siyasetle aram yok



Bir ara AKP’ye üye olacağı yönünde dedikodular çıkmıştı Eva Maya’nın. Yoksa podyum, televizyon, beyazperde derken, şimdi de siyaset arenasında mı göreceğiz onu? Bu soruyu hiç duraksamadan yanıtlıyor Eva Maya: "Cem Ceminay’ın radyo programına katıldım. Orada konu açıldı. ’Şebnem Schaeffer Demokrat Parti, Tuğba Özay Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oluyorsa, ben de AKP’ye üye olurum’ dedim. Aslında siyasetle aram yoktur. O zaman Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi güzel idare ediyordu. Ben de AKP’nin adını telaffuz ettim. Sonra yine manşetlerdeydim. Öylesine söylenmiş bir sözdü hálbuki. Ayrıca bir yere üye olacaksam, bu kesinlikle yardıma ihtiyacı olanlara uzanan bir dernek

