Kendilerini bankacı olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran 19 kişi yakalandı

Kocaeli'de yaşlı kişileri arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık üzerinden yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı belirlenen 19 kişi, Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Kocaeli'de, 30 yaşlı vatandaş, kendilerini telefonla arayarak banka görevlisiymiş gibi tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını belirterek Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Kendilerini bankacı gibi tanıtıp mobil bankacılık üzerinden vatandaşı dolandıran 19 şüpheli polis tarafından tespit edildi. Toplamda 3 milyon TL'ye yakın dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 19 şüpheli Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.