-KENDİLERİ ÖLDÜ, VİLLALARI ALICI BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Hayata gözlerini yuman efsane isimlerin villaları şöhretler öldükten sonra değerleri katlanarak milyonlarca dolara alıcı bekliyor. Elizabeth Taylor, Bing Crosby, Katherine Hepburn gibi ''ölü şöhretlerin'' yanında, hayatta olan ünlülerin evleri de eski sahiplerinin şöhreti nedeniyle yüksek meblağlara satılıyor. Ünlü isimlerin bir zamanlar ikamet ettikleri Hollywood evleri, milyonlarca dolarlık ederleriyle alıcı bekliyor. Elizabeth Taylor, Bing Crosby, Harrison Ford, Billy Joel, Sean ''Diddy'' Combs, Katherine Hepburn gibi ünlülerin evlerini satın almak isteyenleri ise binaların değerlerinin çok üzerinde satışa sunulması gibi bir handikap bekliyor. Forbes dergisinden Larry Olmsted'in derlemesine göre, ünlü isimlerin milyonlarca dolarlık villaları emlakçıda yeni sahibinin yolunu gözlüyor. Zaten ederi milyonlarca dolar olan bu evler, bir zamanlar sahiplerinin şöhret olması nedeniyle değerinin çok üzerinde satılıyor. 1970'li yıllarda üretilen klasik bir Rolex marka saat 5000 dolar civarında alınabilirken, sahibinin ünlü aktör Steve McQueen olması nedeniyle çeyrek milyon dolar etmesi gibi Hollywood villaları da aynı şekilde emlakçıda ederi katlanarak büyüyen binalar. Bu arada, aynı şekilde evi satarken de aynı biçimde fiyatı yüksek olacağından alıcılar zorlanırken, en büyük tesellileri bir zamanlar şöhretlerin parti verdiği, yemek yediği, günün 24 saatini geçirdiği mekanlarda bulunmanın keyfi oluyor. Her zaman önemli bir pazar oluşturan ünlülerin villaları, evin sahibinin şöhreti arttıkça da değer kazanıyor. ''A Grubu'' olarak bilinen ve her filmi milyonlarca dolar gişe hasılatı elde eden, rol aldıkları yapımlar için yüksek paralar talep eden ünlülerin evleri ise kelimenin tam anlamıyla cep yakıyor. ''Zenginler kulübünde'' yer alan ünlülerin evlerinden bazıları şu anda satışta bulunuyor. Çok yüksek bir fiyattan satışta bulunan bu evler şöyle: -Bing Crosby'nin muhteşem villası: 1977 yılında yaşama veda eden İrlanda kökenli ABD'li sinema oyuncusu ve şarkıcı Bing Crosby, müzik tarihinin en çok satan albümlerinden bazılarına imza atmış bir şöhretti. ''En İyi Erkek Oyuncu'' dalında Oscar ödülü sahibi olan Crosby, ayrıca Grammy ödülüyle taçlanmış, Hollywood'daki şöhretler kaldırımına yıldızı konulmuştu. Çok sevdiği golf oyunu sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Crosby'nin Los Angeles'taki dev arazi üzerine kurulu villası Touluca Gölü kenarında bulunuyor. Satış bedeli 4 milyon 795 bin dolar olan evin altı yatak odası, geniş süiti, mermer jakuzili banyosu, bilardo odası, geniş mutfağı ve konuk odaları bulunuyor. -Katherine Hepburn'ün yeryüzü cenneti: Yaklaşık 100 yıla yakın yaşamı boyunca sinema tarihine geçen filmlere imza atan efsane oyuncu, 60 yıllık sinema kariyerine 4 Oscar ödülü ve 12 Oscar adaylığı sığdırdı. ''Tüm zamanların en iyi kadın oyuncusu'' olarak anılan sanatçı, John Wayne, Humphrey Bogart, Spencer Tracy, Sir Laurence Olivier, Henry Fonda gibi dev aktörlerle birlikte rol aldı. Sinema efsanesinin Long Island'daki evi, 1913 yılından beri Hepburn ailesinin ikamet ettiği bir mülk. 1939 yılında kasırga nedeniyle yıkılan ve yeniden restore edilen villa, Katherine Hepburn'e 96 yaşında son nefesini verene kadar ev sahipliği yaptı. Adeta bir yeryüzü cenneti olan ev, 28 milyon dolar gibi rekor bir rakama yeni alıcısını bekliyor. Altı yatak odası, özel iskelesi ve plajı, dev arazi üzerine kurulu uçsuz bucaksız bahçeleri, geniş verandası, büyük bir mutfağı ve eşsiz bir manzarası bulunuyor. -Harrison Ford'un evi: ''Indiana Jones'' serisinin efsane oyuncunun her biri milyonlarca dolar gişe hasılatına imza atan filmleri gibi eski evi de kıymetli. Wyoming eyaletindeki Jackson'da bulunan yeni bir villaya taşınan Ford, eski evini de satışa çıkardı. Oyuncunun New York'taki 11 odalı eski evi, 16 milyon dolara satışta. -MENEKŞE GÖZLÜ EFSANE GİTTİ AMA...- -Elizabeth Taylor'ın çiçek bahçesi: Bu yıl içinde hayata gözlerini yuman menekşe gözlü efsane Elizabeth Taylor, yaşamı boyunca her biri sinema tarihine ismini altın harflerle yazdıran filmlerinin yanında, fırtınalı özel yaşamı ve 8 evliliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. ''En İyi Kadın Oyuncu'' dalında Oscar kazanan oyuncu, 2 kez evlendiği en büyük aşkı Richard Burton ile aralarında çok ses getiren ve Türkiye'de ''Kim Korkar Hain Kurttan'' ismiyle gösterilen ''Who's Afraid of Virginia Woolf'' ile ''Kleopatra''nın da yer aldığı 11 filmde birlikte rol aldı. Hollywood'un gelmiş geçmiş en renkli oyuncuları arasında yer alan oyuncu, Los Angeles'taki zengin semti Bel Air'da bulunan ve 1981 yılında satın aldığı evine adeta gözü gibi bakıyordu. Mozaikleri özel olarak getirtilen özel havuzu, saunası ve çok sayıdaki odasıyla farklı bir mimari yapıya sahip bulunan evin en dikkat çekici özelliği ise Elizabeth Taylor'ın çiçek bahçesi. Çok pahalı çiçekleri özel olarak getiren oyuncu, pahalı orkideler, gül bahçesi, bambuları ve yürüyüş yoluyla çok özendiği bahçesinde uzun saatler geçiriyordu. Taylor'ın evi 8 milyon 600 bin dolardan satışa sunuluyor. -Sean ''Diddy'' Combs'un evi: Müzik dünyasının ''aykırı çocuğu'', farklı kıyafetleri, çalkantılı yaşantısı ve defalarca değiştirdiği ismiyle gözlerin üzerine çevrilmesine neden oluyor. Müzik yapımcısı, şarkıcı, aktör ve modacı kimlikleriyle çok yönlü bir sanatçı olan Sean ''Diddy'' Combs'un New Jersey'deki evi de emlakçıların satış listesinde. 17 yatak odası, tenis kortu, özel havuzu ve çok geniş bir arazisi bulunan evin satış bedeli ise 13 milyon 500 bin dolar. -Billy Joel'in deniz kıyısındaki evi: Müzik dünyasının 23 kez Grammy ödülüne aday gösterilen ve ödülü 6 kez kazanan ismi Billy Joel'ın evi de satışta. Long Island'da bulunan sahil evinde 4 ayrı yatak odası yer alıyor. Daha önce Roy Sheider'a ait olan deniz kıyısındaki evin üst katındaki iki teras eşsiz bir okyanus manzarası görüyor. İlk olarak 22 milyon 500 bin dolardan satışa sunulan evde alıcı çıkmaması nedeniyle iki kez indirim yapıldı. Ev, şu anda 16 milyon 750 bin dolardan satışta.