T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kendi yolunu bulan araca trafik izni

Şimdi yolunu kendisi bulan bu arabaların Nevada sokaklarında dolaşması eyalet meclisi tarafından yasallaştırıldı.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Sürücülerin otomatik pilot hayali gerçek oluyor. Google’ın geçtiğimiz yıl geliştirdiği sürücüsüz araba teknolojisi ABD’nin Nevada eyaletinde yasallaşırken, Volkswagen de yarı otomatik pilot uygulaması bulunan bir otomobil ürettiğini açıkladı.

Kendi yolunu bulan araca trafik izni

Sürücüsüz araçlar Nevada’da kullanılabilecek.

Google’ın Toyota Prius ve Audi TT model sürücüsüz arabaları ABD’de kilometrelerce yol katetmişti. Şimdi yolunu kendisi bulan bu arabaların Nevada sokaklarında dolaşması eyalet meclisi tarafından yasallaştırıldı. Volkswagen firması tarafından geliştirilen TAP adlı sistem ile de arabalar otoyollarda pedala ve direksiyona dokunmadan gidebilecek. Sistem yolda saatte 128 kilometre hıza çıkabilirken, öndeki araç ile gerekli mesafeyi koruyabilecek. TAP, ayrıca yol çizgilerini takip ederek arabanın yoldan ayrılmasını engelliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24