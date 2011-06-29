Kendi yolunu bulan araca trafik izni

T24 - Sürücülerin otomatik pilot hayali gerçek oluyor. Google’ın geçtiğimiz yıl geliştirdiği sürücüsüz araba teknolojisi ABD’nin Nevada eyaletinde yasallaşırken, Volkswagen de yarı otomatik pilot uygulaması bulunan bir otomobil ürettiğini açıkladı.





Sürücüsüz araçlar Nevada’da kullanılabilecek.

Google’ın Toyota Prius ve Audi TT model sürücüsüz arabaları ABD’de kilometrelerce yol katetmişti. Şimdi yolunu kendisi bulan bu arabaların Nevada sokaklarında dolaşması eyalet meclisi tarafından yasallaştırıldı. Volkswagen firması tarafından geliştirilen TAP adlı sistem ile de arabalar otoyollarda pedala ve direksiyona dokunmadan gidebilecek. Sistem yolda saatte 128 kilometre hıza çıkabilirken, öndeki araç ile gerekli mesafeyi koruyabilecek. TAP, ayrıca yol çizgilerini takip ederek arabanın yoldan ayrılmasını engelliyor.

