-Kendi sesinden Orhan Veli şiirleri İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Orhan Veli'nin çok eski bir kayıt yöntemi olan ''tel''e okuma ile kaydettiği 22 şiirinden oluşan CD ile ''Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti'' kitabı, sanatseverlerle buluştu. Yapı Kredi Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, Orhan Veli'nin ''Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti'' kitabı raflardaki yerini aldı. Kitapla Orhan Veli'nin kız kardeşi Füruzan Yolyapan'ın yıllarca sakladığı ve şairin klasik bantlardan da önceki bir teknikle ''tel''e okuduğu 22 şiirinden oluşan CD de satışa sunuldu. Bir dost ortamında kaydedilen bu şiirler, şairin ölümünden yıllar sonra Orhan Veli hayranları için gün ışığına çıktı. Orhan Veli'nin kız kardeşi Füruzan Yolyapan, bu kayıtların bir evde, bir yılbaşı eğlencesi sırasında kaydedildiğini tahmin ettiğini ama bu konuda pek bilgisi olmadığını, kayıtların da kendisine küçük ağabeyi Adnan Veli ölünce onun bir arkadaşı Orhan Boran'dan geldiğini ifade etti. ''Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti'' adlı kitap ayrıca Orhan Veli'nin hiç bilinmeyen bir yanını, Karagöz oyunlarına merakını ve oynatmadaki ustalığını da ortaya koydu. CD'de şairin kısa bir Karagöz muhaveresine de kendi sesinden yer verildi. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitap, 14 liradan satışa sunuldu.