'Kendi paramın dilencisi olamam'

Türk tiyatrosunun ustalarından Zihni Göktay, tv8’de katıldığı Seda Akgül’ün programında emek verdiği işlerden parasını alamamaktan yakındı: “Benim bir filmim var ’Çıngıraklı Top’diye. Eylül’de vizyona girecek.



Mahkemeliğim, paramı alamadım. Ben böyle kendi paramın dilencisi mi olacağım bu yaşta! 46 yıldır bu meslekteyim artık yani, Kuran’a el basacağım, ben film falan istemiyorum. Hep ayağını yorganına göre uzatan bir sanatçıyım ben. Fazla harcamam yok. Lüküs Hayat oynuyorum ama lüks bir yaşantı içinde değilim ama hakkımı da almak istiyorum. Sonuna kadar da uğraşacağım.”