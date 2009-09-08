T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Kendi paramın dilencisi olamam'

Usta oyuncu Zihni Göktay emek verdiği işlerden parasını alamamaktan yakınıyor.

08 Eylül 2009 03:00

Türk tiyatrosunun ustalarından Zihni Göktay, tv8’de katıldığı Seda Akgül’ün programında emek verdiği işlerden parasını alamamaktan yakındı: “Benim bir filmim var ’Çıngıraklı Top’diye. Eylül’de vizyona girecek.

Mahkemeliğim, paramı alamadım. Ben böyle kendi paramın dilencisi mi olacağım bu yaşta! 46 yıldır bu meslekteyim artık yani, Kuran’a el basacağım, ben film falan istemiyorum. Hep ayağını yorganına göre uzatan bir sanatçıyım ben. Fazla harcamam yok. Lüküs Hayat oynuyorum ama lüks bir yaşantı içinde değilim ama hakkımı da almak istiyorum. Sonuna kadar da uğraşacağım.”







ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24