Kendi oğlu şehit düşse terörü bir günde bitirirler

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Şehit ailesi Meclis'te isyan etti

Beş çocuğundan tek erkek olanı teröre kurban verdiğini belirten baba Kılıç, "Vatan sağolsun diyorum, ama vatan garibanların vatanı. Bizim ocağımıza ateş düştü. Başbakan ise 'Hamdolsun' diyor. Oğlunu Amerika'ya gönderiyor. Kendi menfaatleri için Irak'a gidip görüşüyor. O da oğlunu askere gönderseydi. Kendi oğlu şehit olsa bir günde durdururdu bu terörü. Olan garibanın oğluna oluyor. Devletin büyükleri ise kendi aralarında çatışıyor'' dedi.Evin tek erkek çocuğu olduğu için çalıştırılmayan Kılıç´a, isteği üzerine ailesi tarafından geçen hafta hesabına harçlık olarak 150 YTL yatırıldığı öğrenildi. Geçen haftaki telefon konuşmasının ardından en son iki gün önce anne ve babasıyla görüşen Kılıç´ın, operasyonda olmaları nedeniyle parayı alamadığını, dönünce alacağını söylediği, helalleştiği de öğrenildi.