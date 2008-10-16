T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kendi oğlu şehit düşse terörü bir günde bitirirler

Hakkâri'deki çatışmada şehit düşen komando er Ferdi Sefa Kılıç'ın babası, 'Başbakanın oğlu da askere gidip şehit olsaydı, bir günde durdururdu bu te

16 Ekim 2008 03:00

Hakkâri'deki çatışmada şehit düşen komando er Ferdi Sefa Kılıç'ın babası Yaşar Kılıç, Başbakan Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Beş çocuğundan tek erkek olanı teröre kurban verdiğini belirten baba Kılıç, "Vatan sağolsun diyorum, ama vatan garibanların vatanı. Bizim ocağımıza ateş düştü. Başbakan ise 'Hamdolsun' diyor. Oğlunu Amerika'ya gönderiyor. Kendi menfaatleri için Irak'a gidip görüşüyor. O da oğlunu askere gönderseydi. Kendi oğlu şehit olsa bir günde durdururdu bu terörü. Olan garibanın oğluna oluyor. Devletin büyükleri ise kendi aralarında çatışıyor'' dedi.
 
150 YTL'yi harcayamamış 

Evin tek erkek çocuğu olduğu için çalıştırılmayan Kılıç´a, isteği üzerine ailesi tarafından geçen hafta hesabına harçlık olarak 150 YTL yatırıldığı öğrenildi. Geçen haftaki telefon konuşmasının ardından en son iki gün önce anne ve babasıyla görüşen Kılıç´ın, operasyonda olmaları nedeniyle parayı alamadığını, dönünce alacağını söylediği, helalleştiği de öğrenildi.

İlgili haberler

Şehit ailesi Meclis'te isyan etti

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24