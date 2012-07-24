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Yaşam

5 yaşındaki Zach odasının duvarlarını yiyor!

Dünyada sadece bir birkaç kişide görülen 'Pica' hastalığına yakalanan küçük bir çocuk yatak odasının duvarlarını ve yerdeki halıları yiyor

24 Temmuz 2012 11:06

5 yaşındaki Zach Tahir, Pica hastalığı nedeniyle yatak odasının duvarlarını yedi. Zach için İngiltere’de kampanya başlatıldı. 15 bin sterlin toplanacak.

Dünyada birkaç kişide görülen “Pica” hastalığına yakalanan 5 yaşındaki İngiliz Zach Tahir adındaki çocuk, yatak odasının duvarlarını ve yerdeki halıları yiyor. İngiltere’nin Salford kentinde yaşayan Zach Tahir için yiyemeyeceği bir oda yapmak için İngiltere çapında kampanya başlatıldı. Kampanyadan sağlanması beklenen 15 bin sterlinle (yaklaşık 42 bin TL) ailenin The Mead semtindeki evine, Zach’ın yiyemeyeceği biçimde yapılmış özel bir oda, banyo ve örtüler alınıp dekore edilecek. Aynı zamanda otistik olan ve konuşamayan Zach için düzenlenen kampanyaya “Coronation Street” adlı ünlü televizyon dizisinin oyuncuları da destek veriyor.

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