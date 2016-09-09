Kendi mezarını ziyaret etti!

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Durmuş Eser, köydeki komşularıyla içme suyu nedeniyle anlaşmazlık yaşayınca mezarını evinin bahçesine yaptı.



Esençay köyünde ailesiyle yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Eser, köylülerle içme suyu konusunda anlaşmazlık yaşayınca ölmeden mezarlığını yaptırmaya karar verdi. Evinin bahçesinde mezarlığını hazırlayan Eser, mezar taşına doğum tarihini yazdırdı, ölüm tarihinin yerini ise boş bıraktı. Eser, zaman zaman mezarını ziyaret ediyor, hatta zaman zaman içine girip bir süre bekliyor. Eser, köy halkıyla içme suyu nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ve çok kızdığını söyledi.



Evinin köyün dışında yer aldığını, bu nedenle şebeke suyunun yeterli gelmediğini dile getiren Eser, bunun için kaynak suyu kullanmak istediğini ama köylünün razı olmadığını kaydetti.



Öldüğünde köy mezarlığına gömülmek istemediği için evinin bahçesine kendi mezarını yaptığını anlatan Eser, "Son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum. Kavga ettiğim köylüye güvenmedim için mezarımı hazırladım." dedi.



"Beni günlerce susuz bıraktılar"



Köylünün kendisini dışladığı için böyle bir karar aldığına işaret eden Eser, "Beni günlerce susuz bıraktılar, bu olayla ilgili mahkemem devam ediyor. Önce Allah'a sonra Türk adaletine sığınıyorum. Ben bir yanlışlık yaptıysam özür diliyorum ama kavga ettiğim kişilerle aynı kabristanlıkta yatmak istemiyorum, o yüzden mezarımı evimin bahçesine yaptım." diye konuştu.



Günlerce susuz kaldığına dikkati çeken Eser, "Suyum kesildi. Kimse 'yazıktır, günahtır' demedi. Bidonlarla evime su taşıdım. O yüzden köylüye güvenmiyorum." ifadesini kullandı.



Akrabalarının aldığı karara gönül koyduğunu ancak ailesinin kendisine destek olduğu belirten Eser, şöyle dedi:



"Köy halkı evimin bahçesine mezar yaptırmamı yadırgıyor. Ailem de ilk başta karşı çıkar gibi oldu ancak sonra bana destek oldular. Onların yardımıyla bu mezarı yaptım. Ölmeden mezarımı hazırlayayım dedim. Her insana kendi mezarını kazması nasip olmaz, aslında ben bu durumdan mutlu oldum sayılır."



Eser, vasiyetini de yazdığını ve en yakın arkadaşına teslim ettiğini bildirerek, öldükten sonra arkadaşının cenaze töreninde vasiyetini okuyacağını kaydetti.