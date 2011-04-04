-KENDİ MASALLARINI YAPACAKLAR ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - ODTÜ laboratuvarlarında, çocukların bilgisayarda kendi çizgi film kahramanlarını ve masallarını yaratabilecekleri ortamı sağlayan ''akıllı oyuncaklar'' geliştirildi. ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Çağıltay ile doktora öğrencileri Nuri Kara ve Cansu Aydın'dan oluşan araştırma grubu tarafından tasarlanan ''akıllı oyuncaklar'', geleneksel peluş oyuncakların içine eklenen elektronik çiplerle bilgisayarları etkileşimli hale getiriyor. Çocuklar bu oyuncaklarla, kendi masallarını bilgisayar ekranında kendi başlarına kurgulayabiliyor. Doç. Dr. Kürşat Çağıltay, yaptığı açıklamada, okul öncesi bilgisayarlı eğitim teknolojilerinin yok denecek kadar az olduğunu, mevcut oyuncakların da yaratıcılık ve zeka geliştirme konusunda çok yetkin olmadığını ifade etti. Çocukların hem zihinsel ve hem de fiziksel gelişiminde önemli bir yer tutan geleneksel oyuncaklarla etkileşimli hale getirilmesi ve çocukların yaratıcılıklarının arttırılması konusunda, bir yıldır çeşitli araştırmalar yürüttüklerini anlatan Çağıltay, çok çeşitli proje fikirleri arasından ''etkileşimli hikaye yaratma amaçlı akıllı oyuncaklar'' projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Geliştirdikleri akıllı oyuncakların, geleneksel oyuncaklarla bilgisayar teknolojilerini biraraya getiren özellikler taşıdığını belirten Çağıltay, oyuncaklara ilişkin şu bilgileri verdi: ''Akıllı oyuncaklar, geleneksel peluş oyuncakların içine eklenen elektronik çiplerle bilgisayarları etkileşimli hale getiriyor. Çocuklar peluş oyuncakları bir algılayıcı aracılığı ile bilgisayar ortamıyla haberleştiriyor. Bilgisayar ortamında ise çocuğun kullandığı oyuncaklar animasyonlar içine yerleştirilerek, hikayelerinin parçaları üretiliyor. Bu süreç içerisinde çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak kendi hikayelerini anlatıyor. Çocuklar bu oyuncaklarla sadece kendi başlarına değil, arkadaşlarıyla da etkileşimli hikayeler yaratabiliyor.'' -''HEM GERÇEK, HEM SANAL OYUNCAKLAR''- Doç. Dr. Çağıltay, geliştirilen oyuncak sayesinde, okul öncesi çocukların yaratıcılıklarını arttırarak, sözlü ifade etme ve çıkarımlarda bulunma becerilerinin geliştiğinin gözlemlendiğini dile getirdi. Akıllı oyuncakların çocukların sadece eğlenmesini değil, aynı zamanda yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini zenginleştirmesine büyük katkı verdiğini vurgulayan Çağıltay, ''Projenin, dünyada ve Türkiye'de oyuncak sektörüne yeni bir soluk getirmesini hedefliyoruz. Çünkü projemiz, çocukların hem gerçek oyuncaklarla hem de sanal ortamdaki karakterlerle etkileşimde bulunmalarına imkan veriyor'' dedi. Söz konusu oyuncaklarla ilgili kreşlerde çeşitli testler yaptıklarını da bildiren Çağıltay, bu sayede çocukların yaratıcılıklarının, zeka düzeylerinin ve konuşma becerilerinin geliştiğinin uzmanlarca da ortaya konulduğunu aktardı. Çağıltay, ekiplerinin akıllı oyuncakların tasarım çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, tasarladıkları oyuncaklara başka oyuncakları da ekleyeceklerini bildirdi. Doç. Dr. Çağıltay, bilimsel olarak etkinliği test edilmiş ve sınırlı örnekleri ABD'de bulunan akıllı oyuncakların kullanımının yakın gelecekte yaygınlaşacağının ve oyuncakçıların raflarındaki yerini alacağı günlerin çok uzak olmayacağını da sözlerine ekledi.