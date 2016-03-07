Kendi kullandıkları programı 'paralel operasyon' delili olarak gösteren Sabah, alay konusu oldu

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi, "paralel yapı" operasyonu kapsamında gözaltına alınıp, "Gülen'e finansal kaynak aktarmak" suçlamasıyla tutuklanan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile kardeşi Memduh Baydak'ın tutuklanma haberinde büyük bir hataya imza attı.

Sabah'ın bugünkü nüshasının (7 Mart 2016) 24. sayfasında yayımlanan haberde, "Boydak Holding'deki aramasını sürdüren polis, holding bünyesinde SAP adı verilen bir işletim sisteminin kullanıldığını belirledi. Yazılımın İpek Koza Grubu ve Kaynak Holding'de kullanılan yazılımla birebir aynı olması dikkat çekti" ifadelerine yer verildi. Haberde, 'paralel' olmakla suçlanan iki grubun 'aynı yazılımı' kullandığı iddia edildi. Söz konusu haberde, atlanan nokta ise gazetenin Çalık Holding'e ait olduğu dönemde de bu yazılımı kullanması oldu. Sabah'ın 'paralel' ilan ettiği iki büyük holdingin yanı sıra Çalık da bu yazılımı kullanıyordu. Hatta, Çalık Holding, 2011 yılında SAP tarafından verilen kalite ödüllerinde 'Altın Ödüle' layık görülmüştü.

Sabah'ta yapılan bu hata sosyal medyada alay konusu olunca, gazeteye çok sayıda tepki tweeti atıldı. Sabah da bu tweetler üzerine haberdeki ilgili bölümü kaldırdı.