-KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN KUMAŞ DENİZLİ (A.A) - 13.10.2010 - Türk, İtalyan ve İrlandalı bilim adamları, güneş altında kendi kendini temizleyen kumaş üretti. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Hüseyin Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni geliştirilen bir tekstil malzemesiyle güneşin altında kendi kendini 4-6 saatte tamamen temizleyen kumaş ürettiklerini söyledi. Kendisinin dışında PAÜ'den Prof. Dr. Ahmet Çon, Doç. Dr. Fehiman Çiner, Yrd. Doç. Dr. Sema Palamutçu, İtalya Selarno Üniversitesinden Doç. Dr. Sureyya Meriç, İtalya Napoli Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Marco Guıda ile İrlanda Ulster Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Patrick Dunlop tarafından geliştirilen projenin, TÜBİTAK tarafından finanse edildiğini ifade eden Selçuk, ''Proje sayesinde Denizli ve Türk tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek tekstil ürünlerinin geliştirilmesi ve tanıtımına katkıda bulunmak açısından önemli bir bilgi altyapısı oluşturulması sağlandı. Projede ilk defa pamuklu tekstillere kendi kendini temizleme ve antibakteriyel özellik kazandırılmıştır" dedi. Deneylerde, tekstil numunelerinin, nano partiküllerle kaplandıktan sonra çay ve boya ile lekelendirildiğini belirten Selçuk, kumaşın deterjan kullanılmadan ve yıkanmadan güneşin altında 4 ila 6 saatte kendi kendini temizlediğini söyledi. Kumaşın antibakteriyel özelliğe de sahip olduğunu ifade eden Selçuk, kumaşa ektikleri bakterilerin güneşin altında 45 dakikada temizlediğine dikkati çekti. Selçuk, ''Projenin pratik hayatta kullanılmaya başlamasıyla Türk tekstil sektörünün geliştirilmesine ve tanıtımına katkıda bulunacaktır''