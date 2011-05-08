Kendi kalesine bilerek gol attı!

T24 - Kocaelisporlu futbolcu Gökhan Bozkaya, takımı Sakaryaspor karşısında 4-1 yenik duruma düşünce, skor Kocaeli'nin plakasını çağrıştırdığı için kendi kalesine gol attı.



Geçen yılın sonunda kayyuma devredilen Kocaelispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor'a konuk oldu.



Ev sahibi takım, dakikalar 73 gösterdiğinde skoru 4-1 yaptı, 77. dakikada oyuna giren Kocaelisporlu Gökhan Bozkaya da, 87'de kalecisinden topu alarak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.



Golle ilgili açıklama ise, Kocaelispor Kayyum Heyeti Başkanı Rafet Kırgız'dan geldi: '4-1' (41) Kocaeli plakası olduğu için, '4-1 bitmesin gibi' bir tepkisi herhalde ama...



Kırgız, futbolcularının bilerek kendi kalesine gol atmasının futbolda görülmemiş bir durum olduğunu belirterek, ''Çok çirkin, yanlış bir olay, üzüldük ama yapacak bir şey yok. Şu anda bunun kararını yönetim kurulu toplantısında vereceğiz. Kendi kalesine gol atmasının teknik direktörle bir ilgisi yok... Dünya futbolunda böyle bir şey yoktur... Ben 56 yaşındayım, böyle bir olayı hatırlamıyorum. Bu, affedilecek bir olay değil'' dedi.





'AFFEDİLECEK BİR HAREKET DEĞİL'



Futbolseverlerin Sivasspor'dan da tanıdığı Gökhan Bozkaya, Antalyaspor, Eskişehirspor, Malatyaspor ve Giresunspor formaları giydi.



Gökhan Bozkaya'dan böyle bir hareket beklemediğini ifade eden Kırgız, ''Aslında bugün, golleri çıkın, takımımın futbolundan memnunum. 4-1, 5-1, 6-1 olur, bu hareket affedilecek bir hareket değil. Sezon bitti, 14'ünde genel kurul var. Ben aday değilim, bundan sonra yaptırım uygulasanız ne olur? Yönetim olarak kınama cezası vereceğiz, böyle bir şey olamaz'' diye konuştu.







TARAFTARLAR GOLÜ GÖRMEDİ!



Öte yandan, maça getirildikleri Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin camlarını kıran 500 kişilik taraftar grubu, Sakaryasporlu taraftarlara oturdukları koltukları fırlatınca 80. dakikada stat dışına alındı.



Kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösteren Kocaelisporlu taraftarlar, gazetecilere su şişeleri fırlattı.







