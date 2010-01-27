Kendi başına doğum yaptı

T24- Cezbedici güzellikte bir kadın ve onun çok yakışıklı kocası, New York’ta bir dairede mutlu bir yaşam sürüyorlar. Çek asıllı süpermodel Karolina Kurkova, yapımcı ve senarist nişanlısı Archie Drury, bebekleri Tobin Jack’in dünyaya gelmesiyle birlikte rüyalarındaki hayatı yaşamaya başlamışlar.



KAROLİNA KURKOVA VE BEBEĞİ/ FOTO GALERİ







İşte dünyaca ünlü bir modelin Hello dergisinde yayımlanan röportajı... Nasıl evlilik teklifi aldığı, hamile kaldığında neler hissettiği, kaç kilo aldığı ve en önemlisi kendi kendine nasıl doğum yaptığına kadar masalımsı bir röportaj…





Minik Tobin, 29 Ekim’de doğduğunda çift, Manhattan’da yaşıyordu. 25 yaşındaki süpermodel, ünlü yıldızların konuk olarak katıldığı bir ‘babyshower’ düzenledi. Kendisi de bir Victoria’s Secret meleği olan Karolina’nın bebeği için düzenlediği bu hoş geldin partisinde iki çocuğu olan Adriana Lima da vardı. Gisele Bundchen ve dördüncü çocuğunu doğurduktan bir ay sonra defilede boy gösteren Heidi Klum meleklerdendi. New York’a ilk kez 17 yaşındayken giden süper model, dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’un kapağında yer alan en genç model olmuştu.



37 yaşındaki nişanlısı Archie ile 18 aydır birlikte olan Kurkova, geçtiğimiz Nisan ayında evlilik teklifi almış. Karolina, doğumun ardından yaptığımız bu özel çekimde muhteşem görünüyor.



Annelik nasıl bir duygu?







Tobin çok özel bir bebek. Eminim her anne aynı şeyi söyler ama o en tatlı, en güzel ve en zeki bebek. Gerçekten!





Erkek olacağını biliyor muydunuz?



Hamileyken biz de birçok aile gibi bekleyemedik. Hamile olmadan önce de ilk çocuğumun erkek olacağını her zaman hissetmiştim.



Tobin Jack adına nasıl karar verdiniz?



Archie’nin hayatındaki iki önemli insanın anısına bu ismi koymaya karar verdik. Özel bir şeyler olmasını ama kulağa çok da garip gelmemesini istiyorduk. Bir gün Archie, ‘Tobin olsun mu? Ben bu ismi çok severim.’ dedi.



Planlı bir hamilelik miydi?



Oturup da ‘Evet, bu ay bebek yapacağız.’ gibi bir karar almadık ama ikimiz de bu fikre karşı değildik. İkimiz de bunu hissediyorduk Ve geldi, kesinlikle ikimiz de çok şaşırdık ama harika oldu!



Nasıl bir hamilelik geçirdiniz?







Muhteşem bir süreçti. Seyahat ettim, egzersizlerimi yaptım ve kendimi çok iyi hissediyordum. Çok özenli biriyimdir. Sağlıklı beslenmeme çok dikkat ederim ve kendime çok iyi bakarım. Vitaminleri aldım, yoga yaptım. Pilates’e de devam ettim



Kilo aldınız mı?



Aslında çok da almadım. Sadece bebeğin kilosu vardı. Annem de bana hamileliği esnasında hiç kilo almamış. Sürekli aktif olmamın da etkisi olmuştur mutlaka.





Kendi kendinize doğum yapmak nasıldı?



Yatak odamda tamamen doğal bir suyun içindeydim. İnanılmaz bir deneyimdi. O geldiğinde, Tobin’e dokunan ilk kişi Archie’ydi. Kordonunu kesti ve onu hazırladı. Aralarında muhteşem bir uyum oluştu.



Doğumunuz uzun sürdü mü?





Doğum inanılmaz derecede kısa sürdü. 15 Kasım’da doğacağı hesaplanmıştı ama 29 Ekim’de geldi. Doğumum toplam iki buçuk saat sürdü.

Heidi sana annelikle ilgili atvsiyelerde bulundu mu?







Mail yoluyla birbirimizi tebrik ettik ama o L.A.’de yaşıyor biz New York’ta. Eminim, maille bir soru sorarsam bana deneyimlerini aktarır. Ben Adriana’ya çok yardımcı oldum ve bunun için çok mutluyum. İhtiyacınız olan herhangi bir konuda arayabileceğiniz bir arkadaşınızın olması çok önemli.





Giselele de konuşuyor musunuz?



O, Boston’da yaşıyor ve henüz konuşmadık. Bebeğiniz yeni doğduğunda tüm vaktinizi ona ayırıyorsunuz. Bebekler biraz büyüdüğünde bir araya gelip, Melekler’in Oyun Günü düzenleyebiliriz. Bu harika olur.



Podyumlara ne zaman döneceksiniz?



İşe dönmek için bir acelem yok. Anne olmayı çok seviyorum ve önceliğim Tobin. Onunla vakit geçirmek harika bir şey ve çok şanslıyım ki böylesine bir seçim yapma şansım var. Ama işime geri döneceğim. Onunla seyahat etmeyi ve onu da setlere götürmeyi planlıyorum.