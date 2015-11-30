Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını 1 milyondan fazla kişi beğendi

ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve sosyal medya ünlüsü Kendall Jenner'ın Instagram'daki son paylaşımı, 1 milyondan fazla kişi tarafından beğenildi. Bir atın üzerine çıplak bir şekilde uzandığı fotoğrafını paylaşan Kendall, binlerce yorum da aldı.

Son dönemlerin en popüler isimlerinden Kendall Jenner, Instagram hesabında peş peşe yayınladığı fotoğraflarla yine gündeme oturdu. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi 20 yaşındaki Jenner'ın çıplak halde bir atın üzerine uzandığı fotoğrafı ise kelimenin tam anlamıyla "olay" yarattı. 1 milyondan fazla beğeni alan fotoğraf şöyle: