Kenan Sofuoğlu yeniden baba oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu baba oldu. Hollanda'nın Rotterdam Erasmus Mc Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya gelen erkek bebeğe, Mahir adı verildi.

Hürriyet’in haberine göre, Faktör 5" hastalığı nedeniyle ilk oğlu Hamza'yı 4 aylıkken geçen yıl temmuz ayında kaybeden Sofuoğlu'nun oğlu Mahir'in kan sonuçlarına göre, aynı hastalığı taşımadığı belirtildi.

Mahir'in sağlık durumunun daha detaylı inceleneceği, DNA sonuçlarının ise önümüzdeki hafta belli olacağı kaydedildi.

Yeniden baba olduğunu Instagram'dan duyuran Kenan Sofuoğlu, "Bir misafirimiz var, adı Mahir. Resmini nazar korkusundan gösteremem ama vefat eden abisi Hamza'ya çok benzediğini söyleyebilirim. Hamza'yı alan Rabbim inşallah hayırlı uzun ömür nasip eder" diye yazdı.