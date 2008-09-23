Kenan Sofuoğlu ucuz atlattı

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GP şampiyonu İtalyan pilot Max Biaggi kontrolünü kaybedip, Troy Corser ve Carlos Checa'ya temas etti. Temasın etkisiyle kontrolünü kaybeden Checa, Honda adına yarışan Türk pilot Kenan Sofuoğlu'na çarptı.



Corser ve Checa kontrollerini yeniden sağlamayı başarırken, Biaggi ve Sofuoğlu taklalar atıp metrelerce sürüklendi. İki motosiklet de hurda haline gelirken, büyük panik yaşandı. Kazadan hemen sonra ayağa kalkan Biaggi, iyi olduğunu ilan ederken, bir kaç saniye sonra da Sofuoğlu ayağa kalktı. Sofuoğlu'nun durumunun iyi olduğu ögrenildi.

