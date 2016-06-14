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Spor

Kenan Sofuoğlu, Osman Gazi Köpsü'nün açılışında hız rekoru deneyecek

"Hız denemesi projeme Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan destek verdi"

14 Haziran 2016 16:35

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Kenan Sofuoğlu, Japon markası Kawasaki'nin gönderdiği, modifiye edilmiş Ninja H2R model motosikletle saatte "400 kilometre hız" rekoru denemesine yönelik çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. Daha önce trafiğe kapalı alanda saatte 396 kilometre hıza ulaştığını ve bunu 400'e çıkarmayı hedeflediğini anlatan Sofuoğlu, rekoru Osman Gazi Köprüsü'nün açılışında deneyeceğini ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; asma köprünün açılış programı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve projeyi anlattığını dile getiren Kenan, şunları söyledi:

"Rekor denemesini Osman Gazi Köprüsü'nün açılışında denemek istiyorum. Cumhurbaşkanımızla telefonda konuştuk. Osman Gazi Köprüsü'nün açılışındaki hız denemesi projeme Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan destek verdi. Açılışta böyle bir rekor denemesinden gurur duyacağını söyledi. Can güvenliği tedbirlerini alarak bu rekoru köprüde gerçekleştirmek istiyorum. Bu hafta sonu Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki 8. ayak yarışına katılacağım. İtalya yarışından sonra köprüde test yapacağım. Rüzgar ve diğer doğal faktörleri değerlendireceğim."

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Kenan SofuoğluTayyip ErdoğanOsman Gazi Köprüsü

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