Kenan Sofuoğlu'nu çıldırtan yorum: Annem için yazdığının hesabını vereceksin

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, ailesi hakkında hakaret içerikli yorum yazan bir kişiyi sosyal medya hesabından ifşa etti. Sofuoğlu "Özellikle annem hakkında söylediklerinin hesabını vereceksin" dedi.

Motosiklete getirilen ek vergiyle ilgili girişimleri son günlerde eleştiri konusu olan Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’na özellikle sosyal medyadan birçok yorum geldi.

Yorumlara genel olarak yanıt vermekten kaçınan AKP Sakarya Milletvekili ve Kenan Sofuoğlu, sosyal medya üzerinden kendisine ve ailesine yönelik hakaret içeren bir yorum nedeniyle sinirlerine hakim olamadı.

"Annem için yazdığının hesabını vereceksin"

Bir haber sitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın altına yorum yazan bir kişi, Kenan Sofuoğlu hakkında, "Ulan Allah kimseyi bu malın durumuna düşürmesin. Parayı buldular ailesi dağıldı. Anası başka kollarda, babası başka kollarda. Tam bir ibret hikayesi" yorumunda bulundu.

Bu yorumun Ekran Görüntüsünü alan Kenan Sofuoğlu sosyal medya hesabından "Babam mezarda, anam yanımda. Özellikle annem için yazdığının hesabını vereceksin" ifadelerini kullandı.