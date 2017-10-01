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Spor

Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi!

Yarınki Fransa turu öncesi kaza yapan milli motosikletçinin bel ve kalçasında kırık tespit edildi Sofuoğlu bu gece ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI) Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosi

01 Ekim 2017 01:06

Yarınki Fransa turu öncesi kaza yapan milli motosikletçinin bel ve kalçasında kırık tespit edildi

Sofuoğlu bu gece ambulans uçakla Türkiye\'ye getirilecek

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

Dünya Supersport Şampiyonası\'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu\'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi. Sofuoğlu bu gece ambulans uçakla Türkiye\'ye getirilecek. 
Kenan Sofuoğlu, Fransa\'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti\'nde yarın koşulacak yarış öncesi antrenman turunda başka bir pilotun piste yağ dökmesi sonucu kaza atlatmıştı. Bu kazadan yara almadan kurtulan milli motosikletçi, sıralama turlarında ise bir kaza daha geçirdi. Kötü hava şartları nedeniyle gerçekleşen kaza sonrası acilen hastaneye kaldırılan Kenan Sofuoğlu\'nun bel ve kalçasında üç kırık tespit edildi.
Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı\'nın girişimlerinin ardından Milli motosikletçinin bu gece ambulans uçakla Fransa\'dan Türkiye\'ye getirileceği öğrenildi.
Kenan Sofuoğlu\'nun kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, \"Milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu bugün Fransa yarışı için yapılan sıralama turlarında kötü hava şartlarında yeniden büyük bir kaza geçirerek acil olarak hastahaneye kaldırıldı. Sofuoğlu\'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konuldu. Sporcumuzun en hızlı şekilde tedavisini sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın müşterek çalışmaları ile sporcumuz bu gece ambulans uçak ile Türkiye\'ye getirilecek. Bütün sevenlerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin\" denildi.

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