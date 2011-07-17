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Spor

KENAN SOFUOĞLU GENEL KLASMANDA 12. SIRADA ANKARA (A.A)

17 Temmuz 2011 18:12

-KENAN SOFUOĞLU GENEL KLASMANDA 12. SIRADA ANKARA (A.A) - 17.07.2011 - Kenan Sofuoğlu, Moto2 Almanya Grand Prix yarışmalarını 11. sırada bitirerek, genel klasmanda 12. sıraya yükseldi. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'de sezonun 9. ayak yarışı Almanya'nın Sachsenring Pisti'nde koşuldu. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 20. sıradan başlamasına karşın iyi bir çıkış yaparak, bir ara 8. sıraya kadar yükseldiği yarışmayı 11. sırada bitirmeyi başardı. Almanya yarışını İsponyal pilot Marc Marquez birinci sırada tamamlarken, Alman Stefan Bradl ikinci ve İtalyan Alex de Angelis üçüncü sırada bitirdi. Genel klasmanda Bradl, 167 puanla liderliğini sürdürürken, Marquez, 120 puanla ikinci ve İtalyan Simona Corsi de 84 puanla üçüncü sırada yer aldı. Kenan Sofuoğlu ise elde ettiği 5 puanla toplamda 39 puana ulaşarak genel klasmanda 12. sıraya yükseldi.  Moto2'de sezonun 10. ayak yarışması, 24 Temmuz'da ABD'nin Mazda Raceway Laguna Seca Pisti'nde koşulacak.

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