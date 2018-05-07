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Spor

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum!

Sofuoğlu, jubile yapacak

07 Mayıs 2018 20:08

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı. Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum" dedi. Kenan Sofuoğlu'nun jübile kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine aldığını açıklaması, politikaya atılacağı iddialarını da beraberinde getirdi.

Kenan Sofuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum! Bu hafta sonu İtalya'da 'Jübile' yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız!"

 

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