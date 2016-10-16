Kenan Sofuoğlu 5. kez şampiyon oldu!

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda en yakın takipçisi Randy Krummenacher'in, sezonun İspanya'daki 11. ayağında yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti. Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 5. kez şampiyonolarak çok önemli bir başarıya imza attı.

İspanya'daki yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, iyi bir startla birlikte ilk virajı lider geçmeyi başardı.

Randy Krummenacher ve Niki Tuuli'nin yakın takibiyle geçen 2 turun ardından Kenan Sofuoğlu pistin en uzun düzlüğünde arkasını dönüp rakiplerine baktıktan sonra liderliği Krummenacer'a bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Risk almak istemeyen temsilcimize üçüncü sıra şampiyonluk için yetecekti. Ancak bu olaydan hemen sonra şampiyonluk için mücadele eden Randy Krummenacher'in düşmesi, 2016 Supersport şampiyonluğunu Kenan Sofuoğlu'na getirdi!

Randy Krummenacher düştükten sonra motosikletiyle birlikte pite geldi ve yarışa devam etme kararı aldı ancak hasar alan motosikleti nedeniyle Sofuoğlu'nun şampiyonluktaki rakibi için yarış sona erdi.

Niki Tuuli ikinci sırada yarışı tamamlarken, Kyle Smith üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu. Kenan bu zaferin ardından 5. kez Dünya şampiyonluğunu ilan etti. Yarış sonunda pistte motorundan inen Kenan Sofuoğlu seyircileri selamladı ve ardından Türk Bayrağını alarak pistte zafer turunu attı.