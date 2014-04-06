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Yaşam

Kenan Işık'tan 17 gün sonra iyi haber

Tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusu Kenan Işık'a kısmen solunum desteği verilyor

06 Nisan 2014 11:55

İstanbul Beşiktaş'ta 21 Mart'ta beyin kanaması geçiren ve Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakımda 17 gündür uyutulan tiyatrocu Kenan Işık, yarın fizik tedaviye alınacak.

Tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusu Kenan Işık, önceki gün gerçekleştirilen kontrollerden sonra bazı cihazlardan arındırıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Işık'a kısmen solunum desteği veriliyor. Bilincinin açılması içinse biraz daha zamana ihtiyaç var. Eşi Beril Işık, "Uzun süre uyutulmasından dolayı eklemlerindeki rahatsızlığı gidermek için Kenan Işık'a pazartesi günü yarın fizik tedaviye başlanacak" dedi. Işık, "Vücudun uyarılara tepki vermesi ve refleksin artması, tedavide somut gelişmelere neden oldu. Her gün biraz daha ileri derecede sağlığı düzeliyor. Makineye bağımlılığı artık kalmadı. Sadece kısmen solunum desteği var. Beyin bütün fonksiyonlarını kendisi görüyor. Bilincin açılması için biraz daha zamana ihtiyaç var. Olumlu gelişme devam ediyor. Ödem büyük ölçüde tedavi edildi. Vücudun uyarılara tepki vermesi büyük bir gelişme. İyileşme yolunda önemli adımlar atıyor" dedi.

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