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Kenan Işık'sız Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar

Kenan Işık'ın rahatsızlığından sonra, bant kayıtlarının da sona ermesi ile yapılan ilk programda yoğun bakımdaki sunucunun seslendirdiği şiir geceye damga vurdu

12 Mayıs 2014 13:57

Tiyatro sanatçısı Kenan Işık, 21 Mart'ta beyin kanaması geçirerek Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan ve halen yoğun bakımda rehabilitasyonu süren sanatçının sağlık durumunun netleşmemesi nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu bir önceki gece Zafer Ergin üstlendi. Kenan Işık sağlığına kavuşana kadar Kim Milyoner Olmak İster'i yakın arkadaşları sunacak. Yeni bölümdeki en dikkat çekici ayrıntı sesli soruda Kenan Işık'ın okuduğu şiir oldu. Seyircilerin duygulandığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

'Bekle beni, dönüp geleceğim'

 

 

Zafer Ergin'in sunumuyla ekrana gelen yeni bölümde sesli soruda Kenan Işık'ın okuduğu şiirde geçen "Bekle beni, dönüp geleceğim... Bekle beni, bütün gücünle bekle..." sözleriyle duygulanan Zafer Ergin "Kenan'ın bu programda beni yalnız bırakmayacağını, yardımcı olacağını biliyordum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kenan Işık'sız Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar

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