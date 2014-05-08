Kenan Işık'ın yerine kim geldi?

Yoğun bakımdaki tedavisi aylardır devam eden Kenan Işık'ın yerine ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmayı "Arka Sokaklar" ve "Kurtlar Vadisi" ile tanınan tiyatrocu Zafer Ergin sunacak.

Ünlü sunucu Kenan Işık, spor salonunda düşüp beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımdan henüz çıkamadı. Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Işık’ın yedek bantlarıysa bitmek üzere.



Sözcü'nün haberine göre, Işık’ın sağlık durumunun program sunmaya bir süre daha imkan vermeyeceğini gören yapım şirketi, aldığı kararla yeni sunucu arayışına girdi. Bulunan isimse yine TV ekranlarından hepimizin tanıdığı biri oldu. Arka Sokaklar ve Kurtlar Vadisi dizilerinden tanıdığımız başarılı oyuncu Zafer Ergin, Işık’ın yerine önümüzdeki hafta Kim Milyoner Olmak İster programını sunacak. Zafer Ergin’in ilk çekimleri de tanıtım olarak ATV’de yayınlanmaya başlandı.



Ergin’in sunduğu ilk bölüm 10 Mayıs’ta yayınlanacak. Bu arada kulislerden gelen bilgilere göre Kenan Işık iyileşene kadar programın sunuculuğunu yalnızca Ergin yapmayacak. Bazı ünlü isimler Işık ekranlara dönene kadar yarışmayı sunacak.