Kenan Işık'ın doktorundan açıklama

Geçirdiği kaza sonucunda beyin kanaması geçiren ve halen yoğun bakımda tedavisi süren oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlarından yeni açıklama geldi. Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nden yapılan açıklamada “"21 Mart 2014 tarihinden bu yana kafa travması nedeniyle yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte olan Kenan Işık, bugün beyin-omurilik sıvısının basıncını azaltmaya yönelik bir girişim geçirmiştir. Hastamızın durumu halen stabil olup izlem ve tedavisi yoğun bakım ünitemizde sürdürülmektedir" denildi. Kenan Işık'ın 46 gündür hastanede tedavisi sürüyor.