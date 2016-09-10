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Kenan İmirzalıoğlu'nun iki oteli de kepenk indirdi

"Müşteri gelmemeye başlamış ve o darbe gününden sonra da kapatma kararı alınmış"

10 Eylül 2016 18:55

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun Cihangir'deki iki oteli kepenk indirdi. İmirzalıoğlu, otellerin müşterisi azalınca otelleri apartmana çevirmeye karar verdi.

HT Magazin'den Esin Övet'in haberi şöyle:

15 Temmuz öncesinde bir gün bile boş kalmayan butik oteller, kara cuma sonrasında bomboş kalmış. Müşteri gelmemeye başlamış ve o darbe gününden sonra da kapatma kararı alınmış. Meğer Kenan İmirzalıoğlu iki oteli de apartmana çevirmeye karar vermiş. Çünkü 15 Temmuz öncesinde bir gün bile boş kalmayan butik oteller, kara cuma sonrasında bomboş kalmış. Müşteri gelmemeye başlamış ve o darbe gününden sonra da kapatma kararı alınmış.

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Kenan İmirzalıoğlubutik otel

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