Kenan İmirzalıoğlu'nun iki oteli de kepenk indirdi

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun Cihangir'deki iki oteli kepenk indirdi. İmirzalıoğlu, otellerin müşterisi azalınca otelleri apartmana çevirmeye karar verdi.

HT Magazin'den Esin Övet'in haberi şöyle:

15 Temmuz öncesinde bir gün bile boş kalmayan butik oteller, kara cuma sonrasında bomboş kalmış. Müşteri gelmemeye başlamış ve o darbe gününden sonra da kapatma kararı alınmış. Meğer Kenan İmirzalıoğlu iki oteli de apartmana çevirmeye karar vermiş. Çünkü 15 Temmuz öncesinde bir gün bile boş kalmayan butik oteller, kara cuma sonrasında bomboş kalmış. Müşteri gelmemeye başlamış ve o darbe gününden sonra da kapatma kararı alınmış.