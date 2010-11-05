-KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ACI GÜNÜ ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Manken ve sinema oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük amcası, TBMM 12. Dönem CHP Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu, 88 yaşında vefat etti. İbrahim İmirzalıoğlu için yarın TBMM'de tören yapılacak. Kocatepe Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İmirzalıoğlu'nun cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Bala'da 1922'de dünyaya gelen İbrahim İmirzalıoğlu, Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra hakimlik ve serbest avukatlık yaptı. İmirzalıoğlu, 1961-1965 yılları arasında CHP Ankara Milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı.