'Kenan İmirzalıoğlu yakışıklı değil'

Üsküplü ünlü Arnavut sanatçı AdelinaTahiri, Kenan İmirzalıoğlu'nun yakışıklı olmadığını onu yakışıklı kılanın dizide oynadığı karakter olduğunu söyledi.

Adelina Tahiri, Kenan İmirzalıoğlu ile karşılaşmasını Makedonya’daki Arnavut medyasına anlattı. Balkanlarda ‘Ezel’ dizisini izleyenlerin kahramanı, genç kızların sevgilisi olan Kenan İmirzalıoğlu ile İstanbul’da tesadüfen karşılaştıklarını anlatan güzel sanatçı şunları söyledi:

“Uzun boylu ve çok mütevazı biri olan Kenan ile alışveriş merkezinde tanıştık. Biz arkadaşlarla bir restorandaydık. Aynı restoranda Kenan da vardı. Kenan İmirzalıoğlu bana güzel bayan olarak baktı, bense bu kişiyi nereden tanıdığımı hatırlamaya çalışıyordum. Dostlarım bana onun Ezel olarak ün salan Kenan İmirzalıoğlu olduğunu hatırlattılar. Ben de onun masasına giderek tanıştım. Sohbet çok doğaldı, fakat yakışıklı değildi. Onu yakışıklı kılan dizide oynadığı karakterdi.”

Kosova basınındaki habere göre; Kenan İmirzalıoğlu Adelina’nın güzelliğinden etkilenmiş ve sohbet sırasında telefon numarasını istemiş. Fakat Adelina Kenan’a telefon numarasını vermemiş. Ayrıca haberde Kenan’ın Adelina’yı Rus sandığı, Adelina’nın ise Üsküplü olduğunu söylediği iddia edildi.(dha)