Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la ilgili ilk kez konuştu

Ege sahillerinde tatil yapan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bu kez İstanbul’da, İmirzalıoğlu’nun evine girerken görüntülendi.

Londra’dan tatil için direkt Marma-ris’e geçen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, önceki gün İstanbul’a döndü. İkili Cihangir’de, İmirzalıoğlu’nun evinin bulunduğu apartmana girerken görüntülendi. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, araçtan ilk inen İmirzalıoğlu’nun, habercileri fark edince Kobal’a “Sen hemen içeri gir” dediği duyuldu.

Kobal şoförü siper alıp telaşla apartmana girerken, açıklama İmirzalıoğlu’ndan geldi:

“Ben hiçbir zaman ‘Hayır, yok öyle bir şey’ demedim, ilişkiyi reddetmedim. Beş aydır birlikteyiz. Kimseden gizlenecek, saklanacak bir durum yok. Rahat etmek için Londra’ya gitmiştik. Tek istediğim artık burada, evimin önünde fotoğraf çekmemeniz.”