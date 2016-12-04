Kenan İmirzalıoğlu, Hz. Hamza rolünü yalanladı

Kenan İmirzalıoğlu 'Çağrı' filminin dizi uyarlamasında Hz. Hamza'yı canlandıracağı yönünde çıkan haberlere ilişkin ": "Projede yer almayacağım. Haberler yanlış. Filmin kadrosunda yokum" dedi. 'Çağrı' filmini Mustafa Akkad yönetmiş ve efsane oyuncu Anthony Quinn Hz.Hamza’yı canlandırmıştı.

İmirzalıoğlu, Peyami Safa'nın yarattığı, Ayhan Işık'ın hayat verdiği Cingöz Recai karakterini tekrar beyazperdeye taşıyacanağı ve projede yer alacağını iddialarıyla ilgili ise konuşmadı.

İmirzalıoğlu son olarak “Karadayı” dizisinde Mahir karakteri canlandırmıştı. 42 yaşındaki oyuncu daha sonra bu projenin son dizisi olduğunu, dizi süreleri kısalmadıkça ekranlara dönmeyeceğini ve kariyerine yeni filmler ekleyeceğini açıklamıştı.