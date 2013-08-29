Kenan İmirzalıoğlu, Erdoğan'ı anlattı: Beni arayınca utandım, ders çıkardım

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hayatı konu alan “Usta’nın hikâyesi” adlı belgeselinin tanıtım filmi yayınlandı. Belgeselde Ajda Pekkan, Kenan İmirzalıoğlu, Orhan Gencebay, Şahan Gökbakar, Kenan Işık, Acun Ilıcalı, Fatih Terim ve Hidayet Türkoğlu gibi isimler Başbakan Erdoğan’ı anlattı.

Başbakan Erdoğan'ın hayatını anlatan "Usta'nın hikâyesi" isimli belgesel 3 Eylül günü saat 21:00'de Beyaz TV'de yayınlanacak.

Belgeselde "tanıdığı Başbakan Erdoğan'ı" anlatan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun "Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı bana geri dönüş yaptıysa ki, herhalde binlerce kişi aramıştır, bir durup düşündüm, bir utandım, oradan kendime bir ders çıkardım…" sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o belgesel: