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Kenan İmirzalıoğlu Atina’yı salladı

Selanik milletvekili Elena Rapti, Kenan İmirzalıoğlu ile aşk haberlerine “Son dönem aleyhime çıkan dedikodular arasında en güzeli” diyor

05 Nisan 2012 07:57

Selanik milletvekili Elena Rapti, Kenan İmirzalıoğlu ile aşk haberlerine “Son dönem aleyhime çıkan dedikodular arasında en güzeli” diyor

Mililyet'ten Taki Berberakis'in haberine göre, Atina’da siyasi kulisler, Yunan parlamentosunun “en güzeli” Elena Rapti ile Kenan İmirzalıoğlu arasında aşk yaşandığı söylentileri ile sarsıldı. Günler süren dedikodulardan sonra bir TV programına çıkan, komşuda erkeklerin gözdesi Elena Rapti, “Tamamen yalan ancak, son dönem aleyhimde çıkan dedikodular arasında en güzeli” dedi.


Selanik milletvekili Elena Rapti bir İstanbul hayranı, çok sık şekilde hafta sonlarını İstanbul’da geçiriyor. Elena-Kenan ilişkisi dedikodularına bu sık seyahatlerin “zemin hazırladığı” iddia ediliyor. Rapti açıklamalarında “Parlamento kulisinde bir başka milletvekili ile bir gazeteci arasında şaka olarak söylendi, ben bir şey demedim, söylenti çığ gibi büyüdü” dedi.

Elena yıllardır nişanlı olduğu avukat Yanis Marakakis ile ayrıldıktan sonra “son birkaç ay” yalnız olduğunu belirtti. Demokratia gazetesi haberi “Güzel Elena, yakışıklı Ezel ve Boğaziçi” manşetiyle duyurdu.

 

 

 

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