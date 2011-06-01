Kenan Evren'in avukatı: Kenan Evren yargılanamaz

T24 - 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren’in avukatı Ömer Nihat Özden, Evren’in ifadeye çağrıldığı için üzgün olduğunu söyledi. Evren’in neyle suçlandığını bilmediklerini belirten Özden, “Yargılanacağını düşünmüyorum” dedi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12 Eylül darbesiyle ilgili soruşturma kapsamında ifadeye için çağırılan Kenan Evren’in avukatı Ömer Nihat Özden açıklama yaptı.

Avukat Özden, özetle şunları söyledi:

“Kenan Evren ifadeye çağırıldığı için üzgün. Kendisi ifade vermek istiyor.

Evde mi adliyede mi ifade vereceği henüz net değil. Yakalama emri ifadesi gerçek dışıdır. İfadeye gelmediği takdirde yakalanmaması söz konusu değildir.

Müvvekkilim 94 yaşında ve her saat ilaç alması gerekiyor. Hastanede ifade vermesi yönünde talebimiz olacak.

Neyle suçlandığını bilmiyoruz. Ama sorulara hazırız.

Soruşturma sonunda Kenan Evren’in yargılacağını düşünmüyorum.”