‘Kenan Evren’in adı okullardan kaldırılsın’

İzmir İl Genel Meclisi, 12 Eylül ve Evrenpaşa ilköğretim okullarıyla Kenan Evren Anadolu Lisesi’nin adının değiştirilmesi için temenni kararı aldığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, İzmir İl Genel Meclisinin dünkü toplantısında gündem dışı söz alan CHP'li meclis üyesi Gülşen Korkmaz Kahraman, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ülke demokrasisini kesintiye uğrattığını; insanlara zulüm ve baskılar yapıldığını söyledi. O dönemde 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiğini, 650 bin kişinin gözaltına alındığını savunan Kahraman, şöyle konuştu:



"Toplumda böylesine ağır tahribata neden olan bir darbenin ve darbecilerin isimleri okullarımıza verilmiş, tarihimizdeki bu kara leke ölümsüz kılınmaya çalışılmıştır. Demokrasinin beşiği olan İzmir'de Narlıdere 12 Eylül ve Yamanlar Evrenpaşa ilköğretim okullarıyla, Gültepe Kenan Evren Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Bugün gerçek darbeciler halen Cumhuriyet balolarına davet ediliyorken, ülkede sahte darbeciler yaratıldı ve bu insanlar işlenmeyen bir suçun bedelini şimdiden ödemeye başladılar. Uzun gözaltılar, iddianame tekniğine aykırı iddianameler, neyle suçlandıklarını bilmeden tutuklanıp halen de haklarında iddianame düzenlenmeyen insanlar var. Eğer hepimiz demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesinden yanaysak, darbenin ve darbecilerin izleri en azından güzel İzmirimizden, okullarımızdan silinsin ve o okullarda okuyan çocuklar 'Bu 12 Eylül iyi bir şey olmalı ki okullarımıza ismi verilmiş' diye düşünmesinler."



Karar, oybirliği ile verildi



Söz konusu okullara 12 Eylül döneminde idam edilen Erdal Eren, eski Gültepe belediye başkanlarından Aydın Erten ve şair Nazım Hikmet Ran'ın adlarının verilmesini öneren Kahraman, "darbeler nedeniyle bu kadar travma yaşamış bir ülkede yeni darbeler olmasın, sahte düşmanlar yaratmayalım" dedi.



Konuşmanın ardından İzmir İl Genel Meclisi Başkanı İsmail Yılmaz, darbe yıllarının kötü yıllar olduğunu, ancak okulların isimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmesinin uygun olacağını ifade etti.



AKP Grup Başkanvekili Ali Naci Erdem'in de Gülşen Korkmaz Kahraman'ın konuşmasını destekleyici sözlerinin ardından, meclis üyeleri oy birliğiyle okul isimlerinin değiştirilmesi yönünde temenni kararı aldı.

